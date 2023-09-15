Она считает, что после победы Украины к Олегу Виннику уже не придут многие зрители, а Влада Яму больше не посадят в "Танцы со звездами". Об этом она рассказала в новом интервью.

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Ефросинина ответила, что у нее нет врагов в шоубизнесе, но по ее мнению, Винник и Яма уже не будут столь популярны, как раньше, ведь все будут помнить о "измене".

"У меня нет врагов в шоубизнесе. Я никогда никому не переходила дорогу, никогда ни с кем не конфликтовала. Да, мне несколько раз давали в спину, но я презираю людей, которые это делают", – объяснила она.

Мария подчеркнула, что не любит "перемывать кости" другим, ведь знает, что такое моральные травмы.

Однако, по ее словам, когда артист теряет все, не обязательно говорить ему, что это его выбор.

Вы удивитесь, если Винник сейчас соберет "Олимпийский"? Я удивлюсь. Вот я действительно живу в убеждении, что люди не придут на его концерт в тех количествах, как приходили раньше, что Влада Ему не посадят в "Танцы со звездами",

– заявила Ефросинина.

Она добавила, что об этом не стоит говорить публично, люди и так уж сделать выводы о Владе Яму и Олеге Виннике.

"Зачем мое мнение? Все же понятно", - подытожила ведущая.

Ефросинина считает, что сейчас все публичные персоны "притаились" потому что боятся хейта. При этом, по ее словам, еще три года назад все слушали "Волчицу" Винника и не интересовались его позицией.

"Я никого не оправдываю, сама наделала кучу ошибок. Но надо жить сегодня, надо понимать свои ошибки... А сидеть и перемывать кости для того, чтобы люди сформировали свое отношение к Виннику... Возможно, пусть люди сами начнут думать, что они чувствуют по тому или иному поводу?" – добавила Маша.

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