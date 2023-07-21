Ранее продюсер уже высказывался о мужчинах-звездах, выехавших из страны. По его мнению, они имеют право убежать от войны, поэтому не осуждал их. Однако на днях он поделился, что имеет другую позицию по этому поводу.

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Кондратюк высказался о Виннике

Ведущий считает, что Олег Винник сделал свой выбор, когда принял решение уехать за границу и остаться там. Однако, по словам продюсера, такой поступок является "позорным по отношению к ребятам, которые в окопах".

У меня нет никакого отношения к Олегу Виннику. Он уехал и остался за границей. Это его выбор. Если человек боится и бежит от войны, то это к психиатру, а не ко мне. Позорно ли это по отношению к ребятам, которые в окопах? Да, позорно,

– сказал артист.

К тому же продюсер рассказал, что в начале полномасштабного вторжения сам уехал из Киева на Запад Украины и очень из-за этого волновался, потому что якобы убегал от войны. Следовательно, на блокпосту он пообщался с военным, который убедил его, что каждый должен воевать на своем фронте. Если человек не умеет держать оружие в руках, а знает, как снимать телепрограммы, пусть занимается последним. И только при необходимости усваивает навыки, которые нужны на поле боя и идет защищать свою страну.

Интервью Игоря Кондратюка со Славой Деминым: смотрите видео онлайн

Что украинские звезды думают о Виннике

Для лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина исчезновение артиста было "странным". Он предположил, что Винник не хочет прощаться с российским репертуаром или надеется на короткую память поклонников.

исчезновение артиста было "странным". Он предположил, что Винник не хочет прощаться с российским репертуаром или надеется на короткую память поклонников. Певец Иван Леньо сравнил Олега Винника с Софией Ротару и назвал его "молчаливым бараном". К тому же он призвал фанатов артиста не приходить на его концерты, если такие когда-нибудь будут.

сравнил Олега Винника с Софией Ротару и назвал его "молчаливым бараном". К тому же он призвал фанатов артиста не приходить на его концерты, если такие когда-нибудь будут. MamaRika призналась, что молчание Винника ее удивило. Она эмоционально назвала его "зашкваром года".

Больше высказываний украинских звезд об Олеге Виннике смотрите в материале 24 Канала.

Отметим, в июне этого года Винник дал первое интервью после исчезновения. Он объяснил, что уехал за границу 26 февраля потому что является резидентом Германии и вывозил с собой много людей. В частности, семью своего продюсера Александра Горбенко, с которым они приостановили сотрудничество.

Также артист признался, что болеет редким заболеванием, но решил не делиться точным диагнозом.

Кроме того, он объяснил, что переводить свои песни на украинский язык не видит смысла. Поскольку треки были написаны еще до войны. В то же время артист рассказал, что пока не может выйти на сцену из-за болезни, но и не исключает, что его выступления могут состояться очень скоро.