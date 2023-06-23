Исполнитель сообщил, что имеет редкое заболевание, которое могло приковать его к инвалидной коляске. Певец рассказал, что выздоравливать ему помогает женщина, проживающая вместе с ним.

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Чем болеет Олег Винник

Певец признался, что сегодня его заболевание не является смертельным для человека. Однако, ранее, по словам исполнителя, человек, который имел похожий диагноз и не обращался к врачу, через год мог остаться прикованным к инвалидной коляске. Артист отметил, что такую же проблему в Германии имеют около 2% населения. Олег Винник отметил, что не следует волноваться, поскольку сейчас есть таблетки и другие медицинские средства, чтобы вылечиться. Исполнитель не назвал точного диагноза, однако развеял слухи об онкологии.

Кто не дает умереть артисту

Исполнитель отметил, что сейчас живет с женщиной, которая ему помогает.

Слава Тебе, Господи, есть у меня тот человек, который не дает умереть. И пока я не могу встать, она уже делает так, чтобы ты смог просто своими мозгами к врачам обратиться,

– сказал Олег Винник.

Когда интервьюер спросила кто этот человек, певец объяснил, что это женщина, с которой он иногда спит.

Та, которая самая близкая ко мне. С каторой я иногда сплю. Она! Не он! Вы ее знаете,

– заявил исполнитель.

Отметим, в сети ходят слухи, что Винник находится в отношениях с украинской певицей Таюне, настоящее имя которой Таисия Сватко.

Смотреть интервью Олега Винника: видео

Напомним, в первом после продолжительного исчезновения интервью певец рассказал, что уехал в Германию уже после начала полномасштабного вторжения России, 26 февраля 2022 года.