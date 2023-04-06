В интервью Слава Демин спросил Юрия Горбунова, кто из известных людей разочаровал его во время войны. Он сразу вспомнил танцовщика Влада Яму и "любимца женщин" Олега Винника. Если к судье "Танцев" шоумен относится ровно, то исчезновение певца его задело.

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Как выяснилось, ведущий звонил другу, чтобы выяснить, где он и что с ним, но трубку тот не поднял. По его мнению, публичным людям так поступать нельзя.

Я не знаю, где он и что с ним. Мы друзья. Просто нужно было как-то объяснить все это. Ну нельзя исчезать. Я не знаю, где он. Я пробыл (узнать). Кто-то говорил то там, то там, а Олег трубку не берет. Сто раз ты звонить не будешь. Просто мне кажется, как-то нужно иначе,

– прокомментировал Юрий Горбунов.

"Я не скажу, что они меня разочаровали, скорее удивили. Зная их характеры, зная их поступки до войны, то это все, наверное, должно быть иначе", – добавил шоумен.

Юрий Горбунов с Олегом Винником / Фото из инстаграма ведущего