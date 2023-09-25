Крім того, він висловився про майбутнє артиста. За словами продюсера, співак вже не повернеться в Україну, а навіть якщо й приїде на Батьківщину, то попередньої популярності йому вже не здобути.

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Денис Путінцев висловився про Олега Винника

Чоловік назвав виконавця "нейтральним мовчуном" і переконаний, що Винник не повернеться в Україну, оскільки заробив вже достатньо грошей, щоб відкрити в Європі невеличкий бізнес і залишитись та жити.

До того ж він зауважив, що саме через тривале мовчання Олега Винника "важко в чомусь звинуватити".

Він виявився мудрішим за Потапа і не випускав патріотичні пісні, а просто мовчав і чогось чекав. Його складно в чомусь звинуватити. Він просто виявився якимось нейтральним мовчуном. Я думаю, що Винник вже і не повернеться в Україну. Він достатньо заробив для того, щоб жити в Європі. Він може там відкрити якийсь невеликий бізнес і там залишитися жити,

– поділився продюсер.

Окрім цього, Путінцев зауважив, що навіть, якщо Винник повернеться в Україну, йому все одно не вдасться здобути таку ж популярність, яка у нього була до 24 лютого 2022 року. Він додав: "На його місце вже є кілька претендентів, які займуть цю нішу".

Олег Винник за кордоном: що відомо

Співак виїхав з України 26 лютого, бо є резидентом Німеччини та вивозив із собою багато людей. Зокрема, сім'ю свого продюсера Олександра Горбенка.

Після переїзду у Німеччину Винник понад рік не виходив на зв'язок. Лише в червні він дав перше інтерв'ю. Тоді артист зізнався, що хворіє на рідкісне захворювання і в Німеччині він лікується.

Після початку повномасштабного вторгнення продюсер співака Олександр Горбенко повідомив, що призупинив співпрацю з виконавцем. Він припустив, що Винник нібито не планує повертатися до України.

Що інші продюсери говорили про Олега Винника

Юрій Горбунов поділився, що тривале мовчання і зникнення Олега Винника не розчарували його, але здивували. Він переконаний, що йому як публічній людині, слід було діяти інакше.

поділився, що тривале мовчання і зникнення Олега Винника не розчарували його, але здивували. Він переконаний, що йому як публічній людині, слід було діяти інакше. Михайло Ясинський зазначив, що співаку важко зрозуміти все, що зараз відбувається в Україні. Все через те, що після 24 лютого виконавець живе не в тому ж контексті, що й більшість українців.

"Винник — людина, яка абсолютно не розуміє, що відбувається. Не в темі. Він не розуміє, де він, що він. І взагалі весь світ, який навколо нього, він його не відчуває", – пояснив Михайло.

Ігор Кондратюк вважає відсиджування Винника в Німеччині ганебним вчинком.

"Якщо людина боїться і біжить від війни, то це до психіатра, а не до мене. Чи ганебно це щодо хлопців, які в окопах? Так", – сказав продюсер.