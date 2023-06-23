Интервью опубликовали на You-Tube канале "Крупным планом" под названием "Вы можете меня не понимать". Журналистка Виктория Курочкина пока выставила только первую часть разговора с певцом.
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Когда Винник уехал из Украины
Артист рассказал, что уехал в Германию уже после начала полномасштабного вторжения России, 26 февраля 2022 года.
Не смогу и не хочу, и не буду я рассказывать, как и все, что до войны. Я человек, отвечающий за свои слова и поступки. Уехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей,
– сказал артист.
Как сообщил исполнитель, уехал он не один, вместе с ним было еще много людей. В частности, семью своего продюсера Александра Горбенко, с которым они приостановили сотрудничество.
Певец добавил, что является резидентом Германии, поэтому из Украины уехал вполне законно.
Я гражданин Украины. И резидент Германии проживаю здесь 23 года. Есть только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда становился на учет в украинском посольстве,
– отметил Олег Винник.
Смотреть интервью Олега Винника: видео
Как украинские артисты реагировали на исчезновение Олега Винника
- Игорь Кондратюк не осуждает коллег по шоу-бизнесу, выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения. По словам продюсера, он не может осуждать людей, бежавших от войны. Кондратюк убежден, что им даст оценку история, время и зрители.
- Оля Полякова призналась, что после 24 февраля общалась с Олегом Винником всего один раз. Певица считает, что не стоит так внезапно исчезать, ведь поклонники имеют право знать, что происходит с артистом.
- Украинская певица MamaRika назвала исчезновение Олега Винника "зашкваром года".
- Ирина Сопонару вступилась за певца, поскольку считает, если он действительно болен, то нельзя считать Винника беглецом и предателем.