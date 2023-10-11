Олег Скрипка оскандалился заявлением о красивых женщинах, которые сами виноваты в насилии: "Как жертвы"
Источник:"Говорит Суханов"
Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка уже много раз страдал от хейта по поводу его скандальных заявлений о феминизме, ЛГБТ и т.д. Но на днях во время нового интервью артист снова сказал возмутительные слова о женщинах.
Певец считает, что красивые девушки сами виноваты, если страдают от насилия. Поскольку "хамовито себя ведут", "холодные", "не улыбаются", "не смотрят в глаза" и "не сделают никакого жеста". Такие действия якобы отталкивают лучших мужчин, а притягивают "быков".
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Олег Скрипка заявил, что красивые женщины сами виноваты в насилии
Как правило, красивые женщины очень хамовито себя ведут по отношению к мужчинам. Они холодные, не улыбаются, не смотрят в глаза, они тебе не сделают никакого жеста. Я мужчина, который не сделает никогда первого шага, поэтому меня эти женщины всегда отталкивали,
– поделился исполнитель.
Артист считает, что холодным поведением красивые женщины притягивают к себе "быков", которых "разжигают, как жертвы".
Олег Скрипка добавил: "Когда вы себя холодно ведете, вы лучших мужчин отталкиваете, а именно "быков", как жертвы, разжигаете. Поэтому, красивые женщины, вы притягиваете к себе агрессивных мужчин и страдаете от насилия. Именно из-за своего холодного поведения. Это очень парадоксально, но это так".
Интервью с Олегом Скрипкой: смотрите видео онлайн
Скандалы с участием Олега Скрипки: что известно
- Ранее лидера группы "Вопли Видоплясова" захейтили из-за того, что он раскритиковал феминизм в Европе. Певец считает, что за границей присутствует женский эгоизм, в то же время украинки "адекватные" феминистки, потому что они личности и уважают мужчин.
- Впоследствии артист заявил, что феминизм, ЛГБТ, война и эпидемия. "останавливают популяцию". В то же время, он добавил, что не против феминисток и представителей ЛГБТ, потому что выступает "за здоровое общество" и если кто-то из его детей будет любить человека своего пола, Скрипка не будет против.
- В августе исполнитель попал в громкий скандал из-за выступления на фестивале в Черногории вместе с русскими музыкантами-беженцами.
- Кроме того, исполнитель говорил, что мужчинам в Украине не следует запрещать выезд за границу, поскольку "у нас война тяжелая, но не столь тотальная". Такие высказывания возмутили значительное количество украинцев. Но были и те, кто поддерживал артиста.