Скрипка прокомментировал побег мужчин из Украины. Он считает, что нужно сделать систему для этого.

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Что сказал Скрипка в интервью

Певец в новом интервью заявил, что в Украине не такая тотальная война, что сто процентов мужчин должны оставаться в стране.

У нас война тяжелая, но не так тотальная, что нам 100% мужчин нужно. Если чувак хочет убежать и он не мотивирован, то какой из него воин будет? Политика запрета никогда не работала,

– высказался Скрипка.

По его словам, лучше делать систему, чтобы эти мужчины платили деньги не военкомату или пограничнику, а делали донат на ВСУ. Артист говорит, что кто хочет уехать за границу – пусть едет, а остальных нужно поощрять остаться.

Смотрите полное интервью с Олегом Скрипкой: видео

Скрипку раскритиковали

Не все украинцы оценили такие высказывания Олега Скрипки. Они написали гневные комментарии по заявлениям певца:

"При всем уважении, но господин Скрипка большую часть времени тоже проводит за границей".

"На мой взгляд, Олег "немного сильно" удален от текущих украинских реалий. А также не до конца искренний в своих словах".

"Скрипка выступал на концерте, сбор которого идет в поддержку российских певцов-беженцев".

"Скрипке лучше просто заниматься музыкой. Это его. Все остальное – смешно".

"Это (скандалы со Скрипкой – 24 Канал) перечеркивает все его украинство… В настоящее время культура должна быть параллельно с оружием…"

"Бу-бу-бу-бу-бубуй" – это было самое разумное, что можно услышать от уважаемого господина".

"Олег, я на ваших концертах был раз 20 и не знал, что вы такое говно".

"Истина где-то посередине. И культуру нужно развивать, потому что это действительно важно, и об обороне не забывать".

Однако нашлись и те, кто поддержал Олега Скрипку. В комментариях поклонники написали ему приятные слова:

"Он часто проявляет проукраинскую позицию, также большое спасибо за его легендарное украинское творчество".

"Спасибо за гостя! Согласна с тезисом – создать украинцам условия для жизни такие, чтобы захотели вернуться и выехавшие к 2014 году!"

"Он прикольный!"

В какие скандалы попадал раньше Олег Скрипка: коротко