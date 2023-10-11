Теперь близкие и единомышленники пришли провести Нину Митрофановну в последний путь, передает 24 Канал. Проститься с легендарной певицей пришли сотни людей.

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В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко

В память о покойной Нине Митрофановне был проведен ряд мероприятий. Так, начиная с вечера 10 октября, в Свято-Феодосеевском монастыре в Киеве по улице Лаврской, 14 состоялось всенощное чтение псалтыря. Утром 11 октября совершили заупокойную литургию и панихиду.

Прощание с Ниной Матвиенко был запланирован с 11 до 13 часов в Национальной филармонии, что в Киеве на Владимирском спуске, 2.



В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко / Фото 24 Канала



Родные попрощались с Ниной Матвиенко / Фото 24 Канал

Возле здания собралось немало людей, которые решили отдать дань уважения знаменитости.



Люди попрощались с Ниной Матвиенко / Фото 24 Канал

Церемония прощания с Ниной Матвиенко: смотрите видео онлайн

К тому же, во время прощания с артисткой в Национальной филармонии спел хор им. Веревки. Музыканты исполнили христианскую молитву "Святой Бог".

Церемония прощания с Ниной Матвиенко: смотрите видео онлайн



В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко / Фото 24 Канала

Похороны запланированы на 14:30. По словам Тони Матвиенко, ее маму похоронят на Зверинецком кладбище в Киеве, которое находится на улице Верхней, 21.

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