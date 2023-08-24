Ранее певца захейтили за его высказывания о феминизме. Скрипка заявил, что женщины должны уважать мужчин. Впоследствии он оправдался за свои слова.

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Скрипка выступил на фестивале с россиянами

Фестиваль Music Saves the World прошел в Черногории. Ранее он назывался "Усадьба Jazz" и до 2019 года активно проводился в России.

На днях там выступил и Олег Скрипка. Российская продюсер Мария Семушкина рассказала, что украинский артист наведался на мероприятие. Она предложила ему выступить, и певец согласился.

Я пригласила Олега на сцену и вместе музыкантами-беженцами из России и певицей Gladys из Франции произошел отличный jam session. На одной музыкальной частоте и во имя мира,

– написала Семушкина.



Сообщение Марии Семушкиной / Скриншот из соцсетей

Фестиваль посетили многие россияне. Кроме того, там собирали деньги в поддержку российских и украинских беженцев, о чем было заявлено в афише события. В настоящее время пост Марии Семушкиной удален.

Комментарий от Олега Скрипки

Украинский исполнитель уже прокомментировал скандал. В комментарии "Суспільному" прессслужба артиста заявила, что "это несется информационная атака".

"Сначала обвинение в фашизме, потом сотрудничество с россиянами, антифеминист. Мы это не будем комментировать, к радости российской пропаганде. Мы завтра представляем Украину в Брюсселе. И сейчас все делается для того, чтобы испортить праздник в поддержку Украины", – заявили в команде артист.

Сам Скрипка записал новое видео из Люксембурга, где подтвердил слова команды об "информационной атаке".

Мы выступали в Черногории с концертами. И я посетил одно мероприятие, которое должно было помочь украинским детям. А потом оказалось, что там были русские в организации или где-то там,

– ответил музыкант.

Недавно скандал раздавался и вокруг фестиваля Easy Busy Fest в поддержку Украины в Польше. Оказалось, что к благотворительному мероприятию причастны россияне. Украинские артисты уже прокомментировали ситуацию.