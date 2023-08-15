Напомним, что первой женой Олега Скрипки была француженка Мари Рибо, они были в отношениях 7 лет. В то же время последние 18 лет лидер группы "ВВ" живет в счастливом браке с украинкой Наталией Сидь, подарившей ему четырех детей.
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Теперь музыкант высказался о феминизме и рассказал, чем французские женщины отличаются от украинских.
По его словам, украинки – хозяйственные, сексуальные и умные.
Они как менеджеры – дома делают уют и уважают мужчин. А европейские женщины – феминистские. А феминизм – это женский эгоизм. Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. И этот феминизм – у женщин есть самоуважение к себе и нет уважения к мужчине,
– заявил Скрипка.
Певец считает, что этот европейский феминизм сейчас "насаждается" на украинскую культуру.
По мнению артиста, это просто плохое воспитание женщин.
"И в Украине эти инстасамки – это просто плохое воспитание, они просто не воспитаны. Но не все. Но золотая женщина – она на дне, ее просто нужно достать и сказать: украинская женщина – вот это", – сказал Скрипка.
Лидер группы "ВВ" отмечает, что родители должны правильно воспитывать дочерей. Он добавляет, что ему повезло с женой.
Я очень благодарен своему тестю, потому что он правильно воспитал свою дочь. У моей жены есть хозяйственность и уважение к мужу. Но она творческая – пишет стихи, умеет рисовать, она личность. Женщины должны быть личностью, и в борьбе за это нужно не потерять, в хорошем смысле, патриархат с элементами матриархата,
– считает Олег Скрипка.
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Что известно о личной жизни Олега Скрипки: коротко
- Артист начинал творческую карьеру со своей группой "Вопли Видоплясова" во Франции. В 1990-е группа талантливых ребят поехали туда с гастролями и задержались на несколько лет. Там же в Париже Скрипка познакомился с француженкой Мари Рибо.
- Пара прожила вместе семь лет. Но когда Сприпка решил вернуться в Украину, их брак распался. Расставание оказалось очень болезненным, поэтому бывшие супруги не поддерживают отношения. Интересно, что Мари вторично со временем вышла замуж.
- Уже в 1997 году певец встретил украинку Наталью Сидь. Познакомились они в столичном театре "Крыша". Уже в 2005 году она стала его женой. Итого супруги уже 18 лет. В их браке родилось четверо детей: Роман, Устим, Олеся и Зоряна.