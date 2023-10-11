Співак вважає, що вони самі винні, якщо потерпають від насильства. Оскільки "хамовито себе поводять", "холодні", "не посміхаються", "не дивляться в очі" і "не зроблять ніякого жесту". Такі дії нібито відштовхують найкращих чоловіків, а притягують "биків".

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Олег Скрипка заявив, що красиві жінки самі винні у насильстві

Як правило, красиві жінки дуже хамовито себе поводять щодо чоловіків. Вони холодні, не посміхаються, не дивляться в очі, вони тобі не зроблять жесту ніякого. Я чоловік, який не зробить ніколи першого кроку, тому мене ці жінки завжди відштовхували,

– поділився виконавець.

Артист вважає, що холодною поведінкою красиві жінки притягують до себе "биків", яких "розпалюють, як жертви".

Олег Скрипка додав: "Коли ви себе холодно поводите, ви кращих чоловіків відштовхуєте, а саме "биків", як жертви, розпалюєте. Тому, красиві жінки, ви притягуєте до себе агресивних чоловіків і страждаєте від насильства. Саме через свою холодну поведінку. Це дуже парадоксально, але це так".

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