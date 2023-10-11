Співак вважає, що вони самі винні, якщо потерпають від насильства. Оскільки "хамовито себе поводять", "холодні", "не посміхаються", "не дивляться в очі" і "не зроблять ніякого жесту". Такі дії нібито відштовхують найкращих чоловіків, а притягують "биків".
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Олег Скрипка заявив, що красиві жінки самі винні у насильстві
Як правило, красиві жінки дуже хамовито себе поводять щодо чоловіків. Вони холодні, не посміхаються, не дивляться в очі, вони тобі не зроблять жесту ніякого. Я чоловік, який не зробить ніколи першого кроку, тому мене ці жінки завжди відштовхували,
– поділився виконавець.
Артист вважає, що холодною поведінкою красиві жінки притягують до себе "биків", яких "розпалюють, як жертви".
Олег Скрипка додав: "Коли ви себе холодно поводите, ви кращих чоловіків відштовхуєте, а саме "биків", як жертви, розпалюєте. Тому, красиві жінки, ви притягуєте до себе агресивних чоловіків і страждаєте від насильства. Саме через свою холодну поведінку. Це дуже парадоксально, але це так".
Інтерв'ю з Олегом Скрипкою: дивіться відео онлайн
Скандали за участі Олега Скрипки: що відомо
- Раніше лідера гурту "Воплі Відоплясова" захейтили через те, що він розкритикував фемінізм в Європі. Співак вважає, що за кордоном присутній жіночий егоїзм, водночас українки "адекватні" феміністки, бо мають особистість і шанують чоловіків.
- Згодом артист заявив, що фемінізм, ЛГБТ, війна та епідемії "зупиняють популяцію". Проте він додав, що не проти феміністок та представників ЛГБТ, бо виступає "за здорове суспільство" і якщо хтось з його дітей буде кохати людину своєї статі, Скрипка не буде проти.
- У серпні виконавець потрапив у гучний скандал через виступ на фестивалі в Чорногорії разом з російськими музикантами-біженцями.
- Крім того, співак говорив, що чоловікам в Україні не слід забороняти виїздь за кордон, оскільки "у нас війна важка, але не така тотальна". Такі висловлювання обурили значну кількість українців. Втім, були й ті, хто підтримував артиста.