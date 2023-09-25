Очевидно, Скрипка не поддерживает феминизм. Раньше артист критиковал феминизм в Европе и хвалил украинок, которые "чтят мужчин".

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Новое скандальное заявление Скрипки

В новом интервью певец заявил, что на популяцию негативно влияет феминизм, ЛГБТ, война и эпидемия.

У человечества есть два механизма: один механизм, чтобы размножаться, а другой – чтобы остановить популяцию. К сожалению, есть такие страшные инструменты как война, чтобы остановить популяцию людей. Есть болезни, эпидемии... Есть феминизм, чтобы остановить (популяцию – 24 Канал). Есть ЛГБТ и вся эта история,

– высказался Скрипка.

В то же время артист сразу отметил, что не против феминисток и представителей ЛГБТ, хотя сам выступает "за здоровое общество".

"Должна быть основа – это здоровое общество, как у хасидов… Потому что нет уважения друг к другу. Если мы обожаем женщин, а женщина ведет себя как главная – это БДСМ, а не семья. Должно быть уважение и партнерство", – сказал Олег.

Он также ответил на вопрос, что будет делать, если кто-нибудь из его детей будет любить человека своего пола. Он заявил, что не будет против.

Это мой ребенок. Она всегда для меня будет моим ребёнком. И я так детям и говорю: "У нас с вами могут быть разные отношения, разные истории, но вы всегда будете моими детьми. Я всегда буду вашим отцом",

– добавил Скрипка.

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