Певец считает, что красивые девушки сами виноваты, если страдают от насилия. Поскольку "хамовито себя ведут", "холодные", "не улыбаются", "не смотрят в глаза" и "не сделают никакого жеста". Такие действия якобы отталкивают лучших мужчин, а притягивают "быков".

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Олег Скрипка заявил, что красивые женщины сами виноваты в насилии

Как правило, красивые женщины очень хамовито себя ведут по отношению к мужчинам. Они холодные, не улыбаются, не смотрят в глаза, они тебе не сделают никакого жеста. Я мужчина, который не сделает никогда первого шага, поэтому меня эти женщины всегда отталкивали,

– поделился исполнитель.

Артист считает, что холодным поведением красивые женщины притягивают к себе "быков", которых "разжигают, как жертвы".

Олег Скрипка добавил: "Когда вы себя холодно ведете, вы лучших мужчин отталкиваете, а именно "быков", как жертвы, разжигаете. Поэтому, красивые женщины, вы притягиваете к себе агрессивных мужчин и страдаете от насилия. Именно из-за своего холодного поведения. Это очень парадоксально, но это так".

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