"Пусть лучше поет": Скрипка снова нарвался на хейт из-за заявления о выезде мужчин за границу
Источник:"Прямая красная"
На днях Олег Скрипка высказался о выезде мужчин за границу. По его мнению, этого не стоит запрещать, ведь "война не так тотальна". Певца после этих слов захехтали в сети.
Скрипка прокомментировал побег мужчин из Украины. Он считает, что нужно сделать систему для этого.
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Что сказал Скрипка в интервью
Певец в новом интервью заявил, что в Украине не такая тотальная война, что сто процентов мужчин должны оставаться в стране.
У нас война тяжелая, но не так тотальная, что нам 100% мужчин нужно. Если чувак хочет убежать и он не мотивирован, то какой из него воин будет? Политика запрета никогда не работала,
– высказался Скрипка.
По его словам, лучше делать систему, чтобы эти мужчины платили деньги не военкомату или пограничнику, а делали донат на ВСУ. Артист говорит, что кто хочет уехать за границу – пусть едет, а остальных нужно поощрять остаться.
Смотрите полное интервью с Олегом Скрипкой: видео
Скрипку раскритиковали
Не все украинцы оценили такие высказывания Олега Скрипки. Они написали гневные комментарии по заявлениям певца:
- "При всем уважении, но господин Скрипка большую часть времени тоже проводит за границей".
- "На мой взгляд, Олег "немного сильно" удален от текущих украинских реалий. А также не до конца искренний в своих словах".
- "Скрипка выступал на концерте, сбор которого идет в поддержку российских певцов-беженцев".
- "Скрипке лучше просто заниматься музыкой. Это его. Все остальное – смешно".
- "Это (скандалы со Скрипкой – 24 Канал) перечеркивает все его украинство… В настоящее время культура должна быть параллельно с оружием…"
- "Бу-бу-бу-бу-бубуй" – это было самое разумное, что можно услышать от уважаемого господина".
- "Олег, я на ваших концертах был раз 20 и не знал, что вы такое говно".
- "Истина где-то посередине. И культуру нужно развивать, потому что это действительно важно, и об обороне не забывать".
Однако нашлись и те, кто поддержал Олега Скрипку. В комментариях поклонники написали ему приятные слова:
- "Он часто проявляет проукраинскую позицию, также большое спасибо за его легендарное украинское творчество".
- "Спасибо за гостя! Согласна с тезисом – создать украинцам условия для жизни такие, чтобы захотели вернуться и выехавшие к 2014 году!"
- "Он прикольный!"
В какие скандалы попадал раньше Олег Скрипка: коротко
- Певца захейтили за его высказывания о феминизме. Скрипка заявил, что женщины должны уважать мужчин. Впоследствии он оправдался за свои слова.
- Артисту ответила певица Оля Цыбульская. Она объяснила, что женщина родилась не только для того, чтобы "менеджериты" дома мужчины и ухаживать за ним.
- В августе лидер группы "Вопли Видоплясова" снова попал в громкий скандал. Артист выступил на фестивале в Черногории вместе с российскими музыкантами-беженцами. Скрипка прокомментировал эту ситуацию.