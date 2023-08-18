Олег Скрипка считает, что это очередная информационная атака на него. По его словам, фразы из его интервью просто "раскрутили".
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Теперь артист объяснил, что именно он имел в виду и как он относится к женщинам.
"Я, как украинский мужчина, уважаю и обожаю женщин. Наши рыцарские корни, казацкие никто не отменял. У нас это отношение к женщинам в крови, это основа. То, что мы уважаем и чтим женщин – это в базе нашего воспитания", – заявил Олег Скрипка.
Музыкант добавил, что сейчас женщины, девушки воюют на фронте рядом с мужчинами-военными.
Наше общество сбалансировано, у нас везде есть место женщинам, они и воюют и руководят предприятиями. А в шоу-бизнесе лучшие менеджеры – женщины, организаторы концертов, организаторы фестивалей и благотворительных фондов. Это очевидно,
– подытожил Скрипка.
Он добавил, что не хотел поднимать эту тему, однако решил в это время напомнить о сборе, чтобы собрать средства в помощь детям. Поэтому Олег создал Благотворительный Фонд "Країна Мрій", который будет помогать в реабилитации пострадавших на войне военных и гражданских.
Что Скрипка говорил о феминизме: коротко
- Музыкант ранее сравнил феминизм в Украине и Европе. Скрипка заявил, что за границей присутствует женский эгоизм, в то же время украинки "адекватные" феминистки, потому что имеют личность и уважают мужчин.
- По его словам, все из-за плохого воспитания. "В Украине эти инстасамки – это просто плохое воспитание, они просто не воспитаны. Но не все. Женщины должны быть личностью, и в борьбе за это нужно не потерять патриархат с элементами матриархата", – добавил Скрипка.
- Впоследствии артисту ответила певица Оля Цыбульская. Она объяснила, что женщина родилась не только для того, чтобы "менеджерить" дома мужчине и ухаживать за ним. Артистка добавила, что среди идей феминизма нет пренебрежения мужчинами.