Олег Скрипка считает, что это очередная информационная атака на него. По его словам, фразы из его интервью просто "раскрутили".

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Теперь артист объяснил, что именно он имел в виду и как он относится к женщинам.

"Я, как украинский мужчина, уважаю и обожаю женщин. Наши рыцарские корни, казацкие никто не отменял. У нас это отношение к женщинам в крови, это основа. То, что мы уважаем и чтим женщин – это в базе нашего воспитания", – заявил Олег Скрипка.

Музыкант добавил, что сейчас женщины, девушки воюют на фронте рядом с мужчинами-военными.

Наше общество сбалансировано, у нас везде есть место женщинам, они и воюют и руководят предприятиями. А в шоу-бизнесе лучшие менеджеры – женщины, организаторы концертов, организаторы фестивалей и благотворительных фондов. Это очевидно,

– подытожил Скрипка.

Он добавил, что не хотел поднимать эту тему, однако решил в это время напомнить о сборе, чтобы собрать средства в помощь детям. Поэтому Олег создал Благотворительный Фонд "Країна Мрій", который будет помогать в реабилитации пострадавших на войне военных и гражданских.

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