Отметим, что Лебигович – это фамилия, которую соединили от его собственного – Лебига – и фамилии скандального президента-беглеца Януковича. 24 Канал ранее рассказывал, с чего все началось и какие есть мемы о Лебиговичах.

Обратите внимание Ее дочь дарила подарки, – артисты MBreeze вспомнили отношения с Марченко на "Х-факторе"

Однако эта шутка зашла далеко, кандидату Лебиговичу уже придумали партию и создали сайт, где украинцы распространяют агитационные листовки. Сначала сам Михаил Лебига открещивался от всех мемов и просил фанов остановиться.

Лебигович идет в президенты

Однако теперь стример анонсировал обращение к украинцам в своем тектоке. Видео очень заинтриговало зрителей. В анонсе Лебигович показал мемы о себе. Похоже, это все превратилось в полноценную политическую кампанию.

В конце ролика появился и сам Михаил Лебига. Стриммер предстал перед камерой в белой рубашке и обратился к народу.

Дорогие украинцы, я решил – я иду в президенты Украины,

– сказал Лебигович.

На этом видео обрывается, но появляется текст о том, что полное обращение выйдет 28 августа в 19.00.

Реакция сети на это заявление

Не все зрители восприняли это обращение серьезно, однако некоторые все же поверили в намерения блоггера стать следующим президентом. Мнения подписчиков в комментариях разделились:

"Шутка зашла очень далеко".

"3-я стадия, смирившаяся".

"Я как в серии "Черного зеркала" живу".

"Если он станет президентом, я буду в ах*е".

"Теперь он из нас рохлит".

"В той реальности, в которой мы живем, я уже не понимаю, во что верить, а во что нет".

"Прикол реально вышел из под контроля".

"Да ничего не будет. У нас президентом можно стать после 35 лет".

"Надеюсь, что это шутка".

Кто такой Лебигович, собирающийся в президенты