На днях за выезд за границу раскритиковали поехавшего в США на благотворительные концерты Сергея Бабкина. Хейтеры артиста решили, что тот просто решил убежать из Украины.
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Скрипка о выезде мужчин из Украины
Музыкант заявил, что в Украине продолжается тяжелая война, но она не так тотальна, чтобы потребовалось 100 процентов всех мужчин.
Если чувак хочет убежать, и он не мотивирован, то какой из него воин будет? Нужно сделать систему, чтобы он не военкомату или пограничнику платил, а пусть делает донат и может уезжать,
– ответил Скрипка.
Артист считает, что политика запрета никогда не работала. По его мнению, это такая же ситуация, как с алкоголем.
Скрипка также высказался об эмигрантах. Олег ответил, что у него много друзей-иностранцев.
"Мне кажется, в Польше и Чехии правильная политика. Мало эмигрантов. Есть государства, например, Финляндия, и они преуспевают. Набрать дешевую рабочую силу – это бизнес. Не пускать, поощрять своих", – сказал музыкант.
Певец уверен, что украинцы умеют работать, у них есть знания и желания.
Кто хочет уехать, пусть. А кто остался – давать им возможность работать. После каждой войны общество преуспевает. Идет обновление, мотивация все отстроить,
– заявил Олег Скрипка.
Смотрите интервью с Олегом Скрипкой: видео
Ранее Скрипка попадал в скандалы
- Недавно певца захейтили за его высказывания о феминизме. Скрипка тогда заявил, что женщины должны уважать мужчин. Впоследствии он оправдался за свои слова.
- Артисту ответила певица Оля Цыбульская. Она объяснила, что женщина родилась не только для того, чтобы "менеджериты" дома мужчины и ухаживать за ним.
- А уже в августе лидер группы "Вопли Видоплясова" снова попал в громкий скандал. Артист выступил на фестивале в Черногории вместе с российскими музыкантами-беженцами. Скрипка прокомментировал эту ситуацию.