Скрипка прокоментував втечу чоловіків з України. Він вважає, що потрібно зробити систему для цього.

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Що сказав Скрипка в інтерв'ю

Співак у новому інтерв'ю заявив, що в Україні не така тотальна війна, що сто відсотків чоловіків повинні залишатися в країні.

У нас війна важка, але не така тотальна, що нам 100% чоловіків потрібно. Якщо чувак хоче втекти і він не мотивований, то який з нього вояка буде? Політика заборони ніколи не працювала,

– висловився Скрипка.

За його словами, краще робити систему, щоб ці чоловіки платили гроші не військкомату або прикордонник, а робив донат на ЗСУ.

Артист каже, що хто хоче виїхати за кордон – нехай їде, а інших потрібно заохочувати залишитися.

Дивіться повне інтерв'ю з Олегом Скрипкою: відео

Скрипку розкритикували

Не всі українці оцінили такі висловлювання Олега Скрипки. Вони написали гнівні коментарі щодо заяв співака:

"При всій повазі, але пан Скрипка більшу частину часу теж проводить за кордоном".

"На мій погляд, Олег "трохи сильно" віддалений від поточних українських реалій. А також не до кінця щирий у своїх словах".

"Скрипка виступав на концерті, збір від якого йде на підтримку російських співаків-біженців".

"Скрипці краще просто займатися музикою. Це його. Все інше – смішно".

"Це (скандали зі Скрипкою – 24 Канал) перекреслює все його українство… В даний час культура має бути паралельно зі зброєю…"

"Бу-бу-бу-бу-бубуй" – то було найрозумніше, що можна почути від шановного пана".

"Олег, я на ваших концертах був разів 20 і не знав, що ви таке гівно".

"Істина десь посередині. І культуру треба розвивати, бо це справді важливо, і про оборону не забувати".

Проте знайшлися й ті, хто підтримав Олега Скрипку. У коментарях шанувальники написали йому приємні слова:

"Він часто проявляє проукраїнську позицію, також велике дякую за його легендарну українську творчість".

"Дякую за гостя! Згідна з тезою – створити українцям умови для життя такі, щоб захотіли повернутись і ті, хто виїхали до 2014 року!"

"Він прикольний!"

У які скандали потрапляв раніше Олег Скрипка: коротко