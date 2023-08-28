Скрипка прокоментував втечу чоловіків з України. Він вважає, що потрібно зробити систему для цього.
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Що сказав Скрипка в інтерв'ю
Співак у новому інтерв'ю заявив, що в Україні не така тотальна війна, що сто відсотків чоловіків повинні залишатися в країні.
У нас війна важка, але не така тотальна, що нам 100% чоловіків потрібно. Якщо чувак хоче втекти і він не мотивований, то який з нього вояка буде? Політика заборони ніколи не працювала,
– висловився Скрипка.
За його словами, краще робити систему, щоб ці чоловіки платили гроші не військкомату або прикордонник, а робив донат на ЗСУ.
Артист каже, що хто хоче виїхати за кордон – нехай їде, а інших потрібно заохочувати залишитися.
Дивіться повне інтерв'ю з Олегом Скрипкою: відео
Скрипку розкритикували
Не всі українці оцінили такі висловлювання Олега Скрипки. Вони написали гнівні коментарі щодо заяв співака:
- "При всій повазі, але пан Скрипка більшу частину часу теж проводить за кордоном".
- "На мій погляд, Олег "трохи сильно" віддалений від поточних українських реалій. А також не до кінця щирий у своїх словах".
- "Скрипка виступав на концерті, збір від якого йде на підтримку російських співаків-біженців".
- "Скрипці краще просто займатися музикою. Це його. Все інше – смішно".
- "Це (скандали зі Скрипкою – 24 Канал) перекреслює все його українство… В даний час культура має бути паралельно зі зброєю…"
- "Бу-бу-бу-бу-бубуй" – то було найрозумніше, що можна почути від шановного пана".
- "Олег, я на ваших концертах був разів 20 і не знав, що ви таке гівно".
- "Істина десь посередині. І культуру треба розвивати, бо це справді важливо, і про оборону не забувати".
Проте знайшлися й ті, хто підтримав Олега Скрипку. У коментарях шанувальники написали йому приємні слова:
- "Він часто проявляє проукраїнську позицію, також велике дякую за його легендарну українську творчість".
- "Дякую за гостя! Згідна з тезою – створити українцям умови для життя такі, щоб захотіли повернутись і ті, хто виїхали до 2014 року!"
- "Він прикольний!"
У які скандали потрапляв раніше Олег Скрипка: коротко
- Співака захейтили за його висловлювання про фемінізм. Скрипка заявив, що жінки мають поважати чоловіків. Згодом він виправдався за свої слова.
- Артисту відповіла співачка Оля Цибульська. Вона пояснила, що жінка народилась не лише для того, щоб "менеджерити" вдома чоловіка і доглядати за ним.
- У серпні лідер гурту "Воплі Відоплясова" знову потрапив у гучний скандал. Артист виступив на фестивалі в Чорногорії разом з російськими музикантами-біженцями. Скрипка прокоментував цю ситуацію.