Скрипка прокоментував втечу чоловіків з України. Він вважає, що потрібно зробити систему для цього.

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Що сказав Скрипка в інтерв'ю

Співак у новому інтерв'ю заявив, що в Україні не така тотальна війна, що сто відсотків чоловіків повинні залишатися в країні.

У нас війна важка, але не така тотальна, що нам 100% чоловіків потрібно. Якщо чувак хоче втекти і він не мотивований, то який з нього вояка буде? Політика заборони ніколи не працювала,
– висловився Скрипка.

За його словами, краще робити систему, щоб ці чоловіки платили гроші не військкомату або прикордонник, а робив донат на ЗСУ.

Артист каже, що хто хоче виїхати за кордон – нехай їде, а інших потрібно заохочувати залишитися.

Дивіться повне інтерв'ю з Олегом Скрипкою: відео

Скрипку розкритикували

Не всі українці оцінили такі висловлювання Олега Скрипки. Вони написали гнівні коментарі щодо заяв співака:

  • "При всій повазі, але пан Скрипка більшу частину часу теж проводить за кордоном".
  • "На мій погляд, Олег "трохи сильно" віддалений від поточних українських реалій. А також не до кінця щирий у своїх словах".
  • "Скрипка виступав на концерті, збір від якого йде на підтримку російських співаків-біженців".
  • "Скрипці краще просто займатися музикою. Це його. Все інше – смішно".
  • "Це (скандали зі Скрипкою – 24 Канал) перекреслює все його українство… В даний час культура має бути паралельно зі зброєю…"
  • "Бу-бу-бу-бу-бубуй" – то було найрозумніше, що можна почути від шановного пана".
  • "Олег, я на ваших концертах був разів 20 і не знав, що ви таке гівно".
  • "Істина десь посередині. І культуру треба розвивати, бо це справді важливо, і про оборону не забувати".

Проте знайшлися й ті, хто підтримав Олега Скрипку. У коментарях шанувальники написали йому приємні слова:

  • "Він часто проявляє проукраїнську позицію, також велике дякую за його легендарну українську творчість".
  • "Дякую за гостя! Згідна з тезою – створити українцям умови для життя такі, щоб захотіли повернутись і ті, хто виїхали до 2014 року!"
  • "Він прикольний!"

У які скандали потрапляв раніше Олег Скрипка: коротко

  • Співака захейтили за його висловлювання про фемінізм. Скрипка заявив, що жінки мають поважати чоловіків. Згодом він виправдався за свої слова.
  • Артисту відповіла співачка Оля Цибульська. Вона пояснила, що жінка народилась не лише для того, щоб "менеджерити" вдома чоловіка і доглядати за ним.
  • У серпні лідер гурту "Воплі Відоплясова" знову потрапив у гучний скандал. Артист виступив на фестивалі в Чорногорії разом з російськими музикантами-біженцями. Скрипка прокоментував цю ситуацію.