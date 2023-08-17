Украинская певица Оля Цыбульская поделилась, что посмотрела новый подкаст с участием Олега Скрипки. Она ответила на него заявления о феминизме и украинских женщин. Смотрите также Ребята бухают, курят, матерятся, – Олег Скрипка вспомнил детство в российской деревне Оля Цыбульская ответила Олегу Скрипке Исполнительница заметила, что еще в детстве поняла, что родилась не только для того, чтобы ухаживать за мужчиной. Каждый человек сам имеет право решать, кем ему быть и чем заниматься. И это не зависит от гендера. Я поняла еще в детстве, что я как девочка, как женщина родилась не только для того, чтобы менеджерить дома мужа и ухаживать за ним. Это право взрослого, сознательного человека – решать, как он хочет жить свою жизнь, – подчеркнула Цыбульская. "Кто-то из нас посвящает себя семье и детям, что очень сложно, почтительно и очень круто, кто решает строить карьеру. Кто хочет работать в инстаграме, а кто из девушек прямо сейчас с оружием в руках и меня, и вас защищает на фронте. Иерархии за гендером в нормальном обществе не существует. И плохое воспитание – не понимать таких простых и столь важных вещей". Оля Цыбульская ответила Олегу Скрипке: видео В подписи к ролику Оля Цыбульская добавила, что среди идей феминизма нет пренебрежения мужчинами. "Женщина – не существо для воспитания! В нашем мире женщина имеет право самостоятельно решать, кем быть и чем заниматься. Феминизм – это не о презрении к мужчинам! Это о любви к себе и уважении ко всем, кто понимает, что никакой иерархии по полубыть не может! Нигде! Женщина может быть, кем захочет: домохозяйкой, карьеристкой, мамой, чайлдфри, защитницей на фронте, или больше – совмещать в себе все, потому что так нам хочется и имеем на это полноценное право". Что именно сказал Олег Скрипка В подкасте Олег Скрипка сравнил украинок и француженок. Он заявил, что европейский феминизм – это женский эгоизм и неуважение к мужчине. В то время как украинки – "менеджерки", которые уважают мужчину и делают в доме уют. По мнению Скрипки, феминизм насаждается украинкам. Но для него это явление просто "плохое воспитание". "В Украине эти инстасамки – это просто плохое воспитание, они просто не воспитаны. Но не все. Женщины должны быть личностью, и в борьбе за это нужно не потерять, в хорошем смысле, патриархат с элементами матриархата", – говорил музыкант.