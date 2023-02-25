После оккупации российские военные пробуют навязать местным свои порядки и символику. И если раньше они сносили дома, то теперь начали уродовать учебные заведения. В частности, пострадала школа №47, в которой учился Бедняков.

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Фотографиями своей школы ведущий поделился в стороз в Instagram-Stories. Она расположена у его дома, который кафиры уже снесли.

"Она была одной из лучших школ в городе. Современный и фантастический спортивный сектор: большое футбольное поле, баскетбольная и минифутбольная площадки, беговые дорожки покрытием с мягким", – рассказал Бедняков.

Однако теперь оккупанты перекрасили здание в свой "триколор" и повесили российские флаги.

Разрисовали, бл*ть, в другие цвета. Повесили какие-то придуманные флаги по компьютерной игре и щеголяют. Вы все украли в своей жизни, если оно конечно ваше, и вы его тоже у кого-то не спездили,

– возмутился шоумен.



Оккупанты перекрасили школу в Мариуполе / Фото.из инстаграм-сториз Беднякова

Он также признался, что в школе его любимыми предметами были украинская литература и язык. “И я всегда знал, что мой флаг сине-желтый. Именно за это знамя сейчас борются миллионы украинцев, защищая независимость и территориальную целостность нашей страны», – добавил ведущий.

Что Бедняков раньше писал о Мариуполе

Андрей Бедняков – уроженец Мариуполя, поэтому для него оккупация и разрушение города – болезненная тема. Он часто и активно освещает ее в инстаграмме. В частности: