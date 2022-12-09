В инстаграмме ведущий поделился новым фото своего родного Мариуполя. Андрей скучает по городу и верит, что совсем скоро он вернется домой.
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Новогодний Мариуполь в довоенное время
На фотографии, которой поделился Бедняков, изображен Мариупольский драматический театр в центре города в мирное время. Вокруг театра украшены новогодними огоньками елки и улица.
Мы вернемся. Ты из Мариуполя? По чему ты больше всего скучаешь в городе? Я за въездом в родной двор и прогулкой пешком от драмтеатра до 1000,
– написал Андрей под фото.
Оккупанты превратили город в руины. Сейчас вместо праздничной новогодней атмосферы там царит печаль, боль, тьма.
В комментариях подписчики Беднякова, также родом из Мариуполя, делятся своими воспоминаниями.
- "По своему виду из окна, за "встретимся на переходе", за пробежками по набережной, за морем".
- "За нашим Азовским морем, пирсом и лучшими закатами".
- "По всем скучаю".
- "За друзьями, с которыми посещали драмтеатр, за кинотеатром "Победа", за любимыми кафе с тортами и кофе. За поездками к морю, на родное побережье".
- "Скучает по морю, пешими прогулками через 1000, центр и по морю. И по дому очень скучаю, которого нет".