На вопрос, почему Бедняков вернулся в проект "Орел и Решка", он ответил, что ему действительно нравилась эта программа. Он убеждает, что главная причина – точно не деньги.

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Он отмечает, что если бы хотел деньги, то с 2014 года соглашался бы на каналы, условно "Россия" и "Первый", куда его звали.

А я всегда мечтал там работать, так случилось, что я из Мариуполя и отец мне всегда доказывал, что у нас русская фамилия, родственники в российском городе Иваново. А я ему всегда отвечал, что я украинец, я не из Советского Союза,

– признается Бедняков.

Ведущий говорит, что не знает, как бы он себя вел сейчас, но на тот момент его папа слушал все русское, а он сам слушал "Океан Эльзы". "Тогда отец заходил и выбрасывал мою кассету. Хотя я всегда говорил, что я украинец", – добавил он.

"Работать на российских каналах, конечно, хотелось. Мы ведь дома смотрели российские фильмы, у нас были российские каналы. И эта проблема была десятилетиями - Мариуполь все эти годы к этому вели (в Россию – 24 Канал)", – говорит Бедняков.

Интересно, что когда в 2014 году россияне забрали Крым и началась война на Донбассе, ведущему предлагали 3 проекта, но он от всех отказывался. "Это по теме денег, они для меня не на первом месте", – отметил Бедняков.

Сожалеет ли, что работал в России? Ведущий добавил, что сейчас сожалеет о том, что работал в некоторых российских телевизионных проектах. Ведущий также не скрывает и того, что вел корпоративы в России.

Сколько предлагалось за работу в Крыму? Бедняков рассказал, что ему предлагали провести корпоративы в Крыму за вдвое большую оплату. По его словам, в 2015-2016 годах за один корпоратив было даже предложение в 30 тысяч евро, а за Новый год – 45 тысяч евро.

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Ранее украинский ведущий Андрей Бедняков показал болезненное фото из Мариуполя – разрушенный дом, от которого осталась длинная часть подъезда. Он обратился к россиянам с предложением сделать из руин памятник.

Добавим, что в россиянах Андрей Бедняков окончательно разочаровался в апреле, когда они злорадствовали со смерти его мамы в заблокированном Мариуполе. Ему писали, что так его "наказал Бог". "Я хочу, чтобы построили огромную стену. Чтобы даже не знать этих людей. Сколько нужно иметь мозгов? Ответьте мне", – отреагировал тогда шоумен.