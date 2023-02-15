В интервью телеведущий не скрывает, что он в этом году испытал большие трагедии. Он с болью говорит, что сначала потерял маму, которая умерла в начале апреля, а потом потерял и свой родной дом в Мариуполе.

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Бедняков отметил, что не стесняется говорить о том, что плачет. "Меня очень сильно заломало. Знаешь, в какой-то момент просто хочется к кому-то на ручки. Хочется к маме, чтобы она обняла", – сказал он.

Ведущий вспоминает, что еще ни разу в жизни он так долго не был дома.

Я всегда пробовал ездить по два раза в месяц. Сейчас я не был дома уже почти год. И, конечно, меня это ломает – когда я вижу свой разрушенный город, когда я вижу, как разрушают мой дом, и я понимаю, что больше не зайду в свою квартиру,

– заявил Бедняков.

Шоумен откровенно рассказал, что плохо спит из-за того, что родной Мариуполь снится ему чуть ли не каждую ночь.

"Мне мой город снится каждый день. Практически каждый день. Может сниться 10 дней. Затем 2 дня может не сниться, а затем снова. Я очень плохо сплю. Мне снится, как я там – как я хожу, как я хочу найти тех подонков, которые там, как я хочу выйти оттуда, хочу там что-то найти или увидеть… Мне все это постоянно снится", – признается ведущий.

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Однако, Бедняков при всех потерях не позволяет себе сдаться и упасть духом. Мужчина объясняет, что имеет сильную мотивацию – родных, о которых нужно заботиться.

"Да, меня это поломало. Но я не могу сесть и просто руки сложить. У меня есть семья. Я никогда не сдавался и сейчас не собираюсь сдаваться. Плакать и бухать – нет, я так не буду. Я считаю, что я не слабый человек. А это все – элементы слабости: сесть, налить, выпить и сказать, что все плохо. Надо направлять всю свою энергию в правильное русло", – считает ведущий.

К слову, раньше Андрей Бедняков показал болезненное фото из Мариуполя – разрушенный дом, от которого осталась длинная часть подъезда. Он обратился к россиянам с предложением сделать из руин памятник.

Добавим, что в россиянах Бедняков разочаровался еще в апреле, когда они злорадствовали со смерти его мамы в заблокированном Мариуполе. Ему писали, что так его "наказал Бог". "Я хочу, чтобы построили огромную стену. Чтобы даже не знать этих людей", – отреагировал шоумен.