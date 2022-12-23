Мариуполь до сих пор временно находится под оккупацией россиян. На днях стало известно, что там захватчики сносят драмтеатр. Андрей Бедняков эмоционально на это отреагировал.

Читайте также Неопубликованные фото Джамалы и Зеленского: почему артистка их показала и призналась, что плакала

Андрей Бедняков ответил на упреки о "восстановлении" Мариуполя

Шоумен и ведущий написал, что часто получает сообщение о том, что он якобы однобоко освещает происходящие в Мариуполе события. Будто там по полной идет восстановление города и строительство. Он заметил, что так могут писать только глупые люди, а им отвечать бессмысленно. И все же решил прояснить.

"Да, строят. Постоянно что-то открывают. Торжественно. Для изображения, перерезая ленты. Как когда-то перерезали линию жизни в этом городе. Чтобы более понятно вам объяснить, представьте ситуацию. Мужчина постоянно бьет свою женщину дома. Применяет ноги и разные предметы, а потом покупает ей сапоги, и когда они выходят на улицу – все соседи говорят "посмотрите на эти сапоги. Какие красивые. Вот это мужчина! Как жену любит. Вот бы мне такого"".

С Мариуполем такая ситуация. Только там мужчина еще и патчи под глаза купил. Только не потому, что "хочет, чтобы лицо у его любимой всегда было молодым". А чтобы синяки и порезы под глазами спрятать. Скрыть следы преступлений и создать картинку для стрекоз под подъездом,

– подчеркнул Андрей Бедняков.

Вдобавок ведущий опубликовал фото мурала "Милана", являвшегося символом надежды для Мариуполя. В ноябре оккупанты уничтожили стенопись, а на его месте изобразили пропагандистский бред.

"На фото яркий пример того, как было и того, как стало. "Стильная и красивая" помощь от Санкт-Петербурга. А вы сами решайте, где лучше. Мы вернемся в наш город! И еще не раз "встретимся на драме"", – резюмировал Андрей.



Как уничтожили стенопись в Мариуполе / Фото с инстаграма Андрея Беднякова

История драмтеатра в Мариуполе