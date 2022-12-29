Тревел-блогер Андрей Бедняков давно не живет в Мариуполе, но часто приезжал туда к маме, которая умерла во время блокады. К сожалению, теперь ему некуда возвращаться, ведь дом, в котором прошло его детство, снесли россияне.

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В Мариуполе снесли дом Беднякова

Тем временем в Мариуполе снесли мой дом. Однокомнатная "гостинка", куда меня принесли родители после роддома. Практически каждый мой приезд в Мариуполь я заходил в квартиру. Гулял там. Больше не зайду. Не погуляю. Ненавижу,

– эмоционально написал Андрей Бедняков.

Он вспомнил, как родители поставили посреди комнаты два шкафа, чтобы отгородить ему "отдельную спальную", как рассказывал стихи на табуретке, впервые влюбился, впервые подрался, играл в футбол, баскетбол, прятки, казаков-разбойников, штаб-квартиру в подвале. Так, вместе с домом оккупанты разрушили его детство.

Болезненное видео Андрей Бедняков опубликовал под трек группы Kalush и рэпера Skofka "Додому", который после 24 февраля стал гимном всех украинцев, что из-за полномасштабной войны были вынуждены бежать со своих домов или за границу. Кстати, артисты попали в скандал из-за неоднозначной строчки в песне "Батьківщина", где "девушка русским бы не дала".

В комментариях Беднякову посочувствовали друзья по шоу-бизу – Леся Никитюк, Владимир Остапчук, Ольга Сумская. В то время как фаны написали:

"Это ужас. Невозможно смотреть человеку, который там не жил. Представляю, что вы чувствуете";

"Чтобы у них так кости сломались, как они разрушают наши дома и наши жизни! Сволочи";

"Как я вам сочувствую. Внутри все взрывается от ненависти. Люто ненавижу чудовищ";

"Больно как. Слов не подобрать для поддержки. Скорейшего правосудия тем извергам, чтобы их косточки так ломились у каждого";

"Душа рвется".

Напомним, в августе на церемонии награждения Национальная легенда Украины Андрей Бедняков расплакался, вспомнив о Мариуполе. Он сказал: "Сейчас я готов отдать им любые деньги, чтобы они отвезли меня домой. И я это сделаю. Я обязательно выйду на перрон украинского мариупольского железнодорожного вокзала". Видео его речи еще долго вирусилось по тиктоку.