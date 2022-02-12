Украинская поп-рок-электронная группа Cloudless стала первой, кто выступил на грандиозной сцене Национального отбора-2022. Музыканты исполняли свою композицию All be alright, однако возникла техническая неисправность, несколько испортившая шоу – у финалистов несколько раз выключался звук.

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Согласно правилам, Cloudless будут выступать еще раз. Поэтому зрители смогут насладиться песней группы.

На выступлении Cloudless произошел форс-мажор / Скриншот с видео

Что известно о финале Нацотбора-2022