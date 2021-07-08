Перевернули новую страницу: в СМИ рассказали о чем говорили принцы Гарри и Уильям в Лондоне

Неделей ранее, 1 июля, принц Гарри и принц Уильям впервые вышли вдвоем на публику, чтобы открыть памятник своей матери Диане в день ее рождения. Перед этим у братьев было много ссор, но как поделился инсайдер СМИ, родственники смогли примириться.

Вся Великобритания и мир ждали выхода принцев, особенно после "войн" принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей. Впрочем, многие не ожидали, что все пройдет так гладко, а братья будут иметь приподнятое настроение и много шутить между собой.

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Стало известно, что перед публичным выходом для открытия памятника на территории Кенсингтонского дворца братья обсудили личные вопросы. Они вроде "вышли на тропу примирения".

Уильям и Гарри провели утро перед открытием статуи, просматривая старые памятные вещи, записки Дианы. Они полностью перевернули новую страницу в своих отношениях и начали их "лечение". Все вокруг были в восторге от того, насколько близкими были братья в тот день,

– рассказал инсайдер изданию.

В то же время другой инсайдер добавил, что жена принца Уильяма – Кейт Миддлтон тоже пытается восстановить дружбу с Меган Маркл. Она чаще всех королевских родственников звонит Меган и отправляет ей приятные подарки в США.

"Кейт больше всех общалась с Меган с тех пор, как родилась Лилибет. Она шлет милые сообщения и подарки, надеясь улучшить отношения", – пояснил источник.



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