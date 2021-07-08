Вся Великобритания и мир ждали выхода принцев, особенно после "войн" принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей. Впрочем, многие не ожидали, что все пройдет так гладко, а братья будут иметь приподнятое настроение и много шутить между собой.
Интересно Эксперт по языку тела рассказал об эмоциях принцев Гарри и Уильяма на открытии статуи Дианы
Стало известно, что перед публичным выходом для открытия памятника на территории Кенсингтонского дворца братья обсудили личные вопросы. Они вроде "вышли на тропу примирения".
Уильям и Гарри провели утро перед открытием статуи, просматривая старые памятные вещи, записки Дианы. Они полностью перевернули новую страницу в своих отношениях и начали их "лечение". Все вокруг были в восторге от того, насколько близкими были братья в тот день,
– рассказал инсайдер изданию.
В то же время другой инсайдер добавил, что жена принца Уильяма – Кейт Миддлтон тоже пытается восстановить дружбу с Меган Маркл. Она чаще всех королевских родственников звонит Меган и отправляет ей приятные подарки в США.
"Кейт больше всех общалась с Меган с тех пор, как родилась Лилибет. Она шлет милые сообщения и подарки, надеясь улучшить отношения", – пояснил источник.
Памятник принцессе Диане, на который смотрят Гарри и Уильям / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских
К слову Дядя Кейт Миддлтон заявил, что только она может помирить принцев Гарри и Уильяма
Что известно о "войне" семей Гарри и Уильяма
- Напряженные отношения начались еще тогда, когда в семье появилась Меган Маркл. Она пыталась изменить тысячелетние традиции, в то время как Кейт их придерживалась. Из-за этого в СМИ их часто ставили в один ряд и постоянно сравнивали.
- Напряжение выросло во время первой беременности Меган Маркл – женщина решила не объявлять миру о рождении первенца сразу после родов, а уделить это время себе и ребенку. Также она часто не приезжала на Рождество в Сандрингем к Елизавете II и не участвовала в традиционных охотах на фазанов.
- На начало 2020 года стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили отойти от королевских обязанностей и переехать в США. Королева одобрила решение внука.
- Уже за океаном Меган Маркл во второй раз родила, пережив один выкидыш, и редко общается с британской семьей. Также больше года времени она не была на Родине Гарри, в то время как он прилетал на похороны своего дедушки – принца Филиппа.
- Причиной неприязни семей стало интервью Меган и Гарри для Опры Уинфри, в котором Маркл признавалась, что хотела совершить самоубийство, чувствовала постоянное давление и расизм в отношении себя и сына Арчи.