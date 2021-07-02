Из-за переезда принца Гарри в США, его скандального интервью против королевской семьи и других факторов, отношения герцога с принцем Уильямом ухудшились. Братья крайне мало общались в течение 2 лет, но отложили конфликт ради открытия памятника принцессе Диане.

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Какими были эмоции Гарри и Уильяма

Открывая статую в Затонувшем саду, братья стояли рядом. Эксперт по языку тела Робин Кермоуд считает, что принц Уильям в этот момент напомнил своего покойного дедушку герцога Эдинбургского. Он вел себя как серьезный, слегка дерзкий деятель, который выполняет "сильную, уверенную в себе государственную роль".

В то же время принц Гарри, по словам эксперта, чувствовал себя не очень комфортно, хотя и пытался вести себя спокойно. Об этом свидетельствовали его неестественные жестикуляции и сжатая челюсть. Однако, когда братья прибыли на территорию Кенсингтонского дворца, то обнаружили синхронность в поведении.

Они шли в одинаковом темпе, отражая движения рук и тела. Но Уильям, похоже, больше знает о камерах, чем Гарри. Здесь он очень похож на старшего брата. Его язык тела более официальной, чем Гарри, подчеркнутый его застегнутым пиджаком. В целом он больше осознает важность этой встречи,

– добавил эксперт.

Робин Кермоуд рассказал, что принц Гарри выглядел более расслабленным, почти безмятежным. Также он ярко двигал рукой, тогда как принц Уильям был лаконичным и демонстрировал "традиционную позу лидера или статусного мужа".

"Между ними мощная связь", – эксперт

Несмотря на частичную напряженность между братьями, эксперт по языку тела подчеркнул, что братья не показали мимолетных вспышек эмоций, вероятно, они не испытывали гнева и не пытались неискренне демонстрировать спокойствие. Особенно откровенным перед камерой был принц Уильям.

Робин добавил, что принц Гарри, несмотря на его долгое отсутствие в Великобритании и отказ от исполнения королевских обязанностей, вел себя как полноценный член монаршей семьи. При этом между братьями была заметна связь.

С глазного контакта и невербальной коммуникации, которая была заметна между ними, было ясно, что они имеют очень мощную связь, и я верю, независимо от ситуации, они, несомненно, будут оставаться поддержкой друг для друга, несмотря на прошлые разногласия,

– отметил эксперт.



Принц Гарри и принц Уильям на открытии памятника принцессы Дианы / Фото Getty Images