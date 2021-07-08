Уся Велика Британія та світ чекали на вихід принців, особливо після "війн" принца Гаррі та Меган Маркл з королівською родиною. Втім, багато хто не очікував, що все пройде так гладко, а брати матимуть піднесений настрій та багато жартуватимуть між собою.

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Стало відомо, що перед публічним виходом для відкриття пам'ятника на території Кенсингтонського палацу брати обговорили особисті питання. Вони начебто "вийшли на стежку примирення".

Вільям і Гаррі провели ранок перед відкриттям статуї, переглядаючи старі пам'ятні речі, записки Діани. Вони повністю перевернули нову сторінку у своїх відносинах і почали їхнє "зцілення". Всі навколо були в захваті від того, наскільки близькими були брати в той день,

– розповів інсайдер виданню.

Водночас інший інсайдер додав, що дружина принца Вільяма – Кейт Міддлтон теж намагається відновити дружбу з Меган Маркл. Вона найчастіше з усіх королівських родичів телефонує Меган і надсилає їй приємні подарунки у США.

"Кейт більше всіх спілкувалася з Меган з того часу, як народилася Лілібет. Вона шле милі повідомлення і подарунки, сподіваючись поліпшити відносини", – пояснило джерело.



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