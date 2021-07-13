Никита Добрынин и Даша Квиткова стали родителями: первые фото малыша
13 июля 2021 , 13:35Читати новину українською
Источник:Инстаграм Даши Квитковой
Герои 9 сезона проекта "Холостяк" Даша Квиткова и Никита Добрынин впервые стали родителями. Во вторник, 13 июля, в одном из киевских роддомов у пары родился сын. Звездная мама уже показала первые миловидные фото малыша.
Звездный бэби-бум в 2021 году продолжается. Пара, год назад праздновававшая громкую свадьбу, теперь наслаждается родительством. Квиткова и Добрынин поделились с подписчиками радостной новостью о пополнении в семье.
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Сегодня наши сердца заново родились. В 9:51 родился наш сын,
– написала под фото Даша Квиткова.
Звездная мама также рассекретила вес малыша – 3 760 грамм и рост – 56 сантиметров.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Первая беременность Даши Квитковой
- Блогерша сообщила о беременности в январе, во время отдыха на Мальдивах.
- Позже девушка поделилась, что она с мужем очень хотели ребенка и отнеслись к этому серьезно.
- 13 февраля, накануне Дня святого Валентина, Квиткова и Добрынин устроили вечеринку, где узнали, что станут родителями мальчика.
- Впоследствии будущая мама рассекретила, что ее сын родится в июле.
- Блогерша признавалась, что долго не могла забеременеть. Однако, когда она отвлеклась от постоянных тестов и попыток забеременеть, через некоторое время все-таки узнала, что носит под сердцем малыша.
- Девушка рассказывала, что на 9 месяце она только медленно двигалась, очень трудно было передвигаться.
- В конце июня у блогерши были тренировочные схватки. Она уже собиралась ехать в роддом, но все обошлось.
- 9 июля Квиткова праздновала день рождения. Она решила отменить запланированную вечеринку, поскольку плохо себя чувствовала.