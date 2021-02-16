Даша Квиткова рассказала, когда родит первенца
Украинский блоггер Даша Квиткова беременна первенцем. На днях знаменитость призналась, что ожидает появления сыночка, а теперь рассекретила, что он родится в июле.
Источник:инстаграм Даши Квитковой
Супруги Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин ждут появления малыша. Пара с нетерпением хочет встретиться с сынишкой и невероятно счастлива, что родится именно мальчик.
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Многих поклонников влюбленных интересуют все подробности, связанные с беременностью. Даша часто отвечает на вопросы подписчиков и рассказывает, как чувствует себя в новом статусе. Девушка счастлива, что совсем скоро станет мамой.
Даша Квиткова о дате родов
В инстаграм-сторис блогерша пообщалась с фолловерами. В рамке для вопросов одна из подписчиц написала, что мальчики преимущественно получают мамины гены. Девушка отметила, что думала, что ее сын будет похож на папу, но вышло наоборот.
Даша лаконично ответила на это: "В июле проверим". Таким образом Квиткова сообщила, что ее сын родится летом.
Даша Квиткова о родах / Скриншот из инстаграм-сторис Даши Квитковой
Беременность Даши Квитковой
- В январе 2021 года Даша и Никита отдыхали на Мальдивах. Именно там они рассказали, что ожидают появления первенца.
- Влюбленные активно делятся новостями из личной жизни в социальных сетях. Они устраивают совместные фотосессии, на которых Квиткова уже не скрывает свою беременность.
- 13 февраля супруги устроили шумную вечеринку, где в кругу самых близких друзей узнали пол будущего ребенка. Квиткова и Добрынин станут родителями мальчика.
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