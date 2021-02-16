Украинский блоггер Даша Квиткова беременна первенцем. На днях знаменитость призналась, что ожидает появления сыночка, а теперь рассекретила, что он родится в июле.

Супруги Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин ждут появления малыша. Пара с нетерпением хочет встретиться с сынишкой и невероятно счастлива, что родится именно мальчик.

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Многих поклонников влюбленных интересуют все подробности, связанные с беременностью. Даша часто отвечает на вопросы подписчиков и рассказывает, как чувствует себя в новом статусе. Девушка счастлива, что совсем скоро станет мамой.

Даша Квиткова о дате родов

В инстаграм-сторис блогерша пообщалась с фолловерами. В рамке для вопросов одна из подписчиц написала, что мальчики преимущественно получают мамины гены. Девушка отметила, что думала, что ее сын будет похож на папу, но вышло наоборот.

Даша лаконично ответила на это: "В июле проверим". Таким образом Квиткова сообщила, что ее сын родится летом.



Даша Квиткова о родах / Скриншот из инстаграм-сторис Даши Квитковой

Беременность Даши Квитковой