Даша Квиткова и Никита Добрынин со дня на день могут стать родителями. Они с нетерпением ждут рождения сына. Сейчас супруги переезжают в собственный загородный дом. После первого дня переезда у блогерши начались тренировочные схватки. Она думала, что уже рожает, но все обошлось.

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Даша Квиткова о тренировочных схватках

В инстаграм-сториз блогерша рассказала, что после тяжелого дня вечером ей показалось, что она рожает. Это были тренировочные схватки, но очень болезненные. Впоследствии все прошло, но утром Даша решила поехать в роддом и обследоваться.

После осмотра Квиткова рассказала, что малыш уже очень опустился, поэтому врачи сказали просто ждать родов, которые могут начаться в любой момент.

Честно говоря, уже хочется скорее родить. Увидеться с нашим сыном, стать немного легче, потому что очень трудно носить себя. Поэтому, сынок, ждем тебя!

– написала Даша в инстаграм-сториз.

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин спешат закончить ремонт до рождения сына. Они стремятся встретиться с малышом уже в собственном доме, чтобы он находился там из первых дней жизни.