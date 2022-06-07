Не складывается, – SLAVIA рассказала живет ли в квартире, которую приобрела в браке с Дзидзьо

Эксдружина Дзидзьо певица SLAVIA весной планировала переехать в дом за городом, где приступила к ремонту. Хотя она мечтала об этой квартире, но с переездом не складывалось.

Дидзьо приобрел жилье в 2019 году. Это квартира в селе Подгорцы возле Киева. Сначала он не хотел покупать ее, однако, когда увидел место своими глазами, то понял, что там замечательно.

Вас может заинтересовать Прожили только 2 месяца: Цыбульская рассказала, будут ли восстанавливать жилье родителей

SLAVIA о квартире, купленной в браке с Дзидзьо

После развода артист оставил квартиру бывшей жене. Однако она там оставаться не желала. Весной 2022 планировала переехать за город – в дом, где уже начала делать ремонт. Девушка поделилась, что это не связано с влюбленностью или новыми отношениями, просто хотела контролировать все процессы. Но война разрушила эти планы.

О квартире, которую купила с Дзизде, долго мечтала. Она стремилась жить на природе, недалеко от водоема. И в Подгорцах все это было.

Мы приобрели эту квартиру, когда еще были в браке с Михаилом. Я очень мечтала о ней. Обожаю природу, воду, а там как раз недалеко есть озеро. Три года мы ждали завершения строительства и вот наконец-то можно было начинать ремонт. Я уже себе все представила в новом доме, кажется, что и жизнь там прожила – такая четкая картинка перед глазами. Но не складывается, пожалуй, так надо,

– поделилась SLAVIA.



Дзидзьо и SLAVIA / Фото с инстаграмма певицы

Развод Дзидзьо и SLAVIA