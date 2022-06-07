Дидзьо приобрел жилье в 2019 году. Это квартира в селе Подгорцы возле Киева. Сначала он не хотел покупать ее, однако, когда увидел место своими глазами, то понял, что там замечательно.
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SLAVIA о квартире, купленной в браке с Дзидзьо
После развода артист оставил квартиру бывшей жене. Однако она там оставаться не желала. Весной 2022 планировала переехать за город – в дом, где уже начала делать ремонт. Девушка поделилась, что это не связано с влюбленностью или новыми отношениями, просто хотела контролировать все процессы. Но война разрушила эти планы.
О квартире, которую купила с Дзизде, долго мечтала. Она стремилась жить на природе, недалеко от водоема. И в Подгорцах все это было.
Мы приобрели эту квартиру, когда еще были в браке с Михаилом. Я очень мечтала о ней. Обожаю природу, воду, а там как раз недалеко есть озеро. Три года мы ждали завершения строительства и вот наконец-то можно было начинать ремонт. Я уже себе все представила в новом доме, кажется, что и жизнь там прожила – такая четкая картинка перед глазами. Но не складывается, пожалуй, так надо,
– поделилась SLAVIA.
Дзидзьо и SLAVIA / Фото с инстаграмма певицы
Развод Дзидзьо и SLAVIA
- Официально Дидзе объявил о разводе в марте 2021 года. Тогда он признался, что уже 9 месяцев не живет с женой из-за разногласий и накопившихся обидов за долгие годы отношений.
- SLAVIA часто комментировал разрыв с любимым в интервью. Она отмечала, что долго пыталась спасти брак, однако не удалось.
- Артистка подозревала, что у мужчины есть другая женщина, а также рассказывала, когда в паре исчезли чувства.
- В разводе даже заподозрили Олю Цыбульскую, однако Дизде заверил, что между ними не было романтических отношений.
- В конце концов Дзизде и SLAVIA удалось сохранить дружеские отношения. Звезды разделили финансы и имущество, общаются, поддерживают друг друга, дают советы, а в декабре 2021 даже сходили на свидание.