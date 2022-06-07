Дзідзьо придбав житло у 2019 році. Це квартира в селі Підгірці, що біля Києва. Спочатку він не хотів купляти її, однак, коли побачив місце на власні очі, то зрозумів, що там чудово.

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SLAVIA про квартиру, куплену в шлюбі з Дзідзьо

Після розлучення артист залишив квартиру колишній дружині. Однак вона там залишатися не хотіла. Навесні 2022 року планувала переїхати за місто – у будинок, де вже розпочала робити ремонт. Дівчина поділилася, що це не пов'язано з закоханістю чи новими стосунками, вона просто хотіла контролювати всі процеси. Але війна зруйнувала ці плани.

Про квартиру, яку придбала з Дзіздьо, довго мріяла. Вона прагнула жити на природі, неподалік від водойми. І в Підгірцях все це було.

Ми придбали цю квартиру, коли ще були одружені з Михайлом. Я дуже мріяла про неї. Обожнюю природу, воду, а там якраз недалечко є озеро. Три роки ми чекали завершення будівництва і ось нарешті можна було починати ремонт. Я вже собі все уявила в новій оселі, здається, що і життя там прожила — така чітка картинка перед очима. Але не складається, мабуть, так треба,

– поділилася SLAVIA.



Дзідзьо і SLAVIA / Фото з інстаграму співачки

Розлучення Дзідзьо та SLAVIA