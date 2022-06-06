Когда россияне оккупировали Киевщину, родители Оли Цыбульской остались жить в Ирпене. Они не покидали дом, поскольку он был совершенно новым – они успели прожить там всего 2 месяца.

Интервью полностью Не откладывайте жизнь на потом, – интервью с Олей Цыбульской об Ирпене, шоубизе и Евровидении

"Мы не знаем, как дальше быть… Мы делали 3 года ремонт в этой квартире, родители переехали к нам поближе к Киеву, чтобы нянчиться с внуками и иметь возможность больше видеться. Я была в разъездах, поэтому редко удавалось приехать. Но они прожили в этой квартире чуть больше 2 месяцев после ремонта…" – говорит Цыбульская.

Сейчас мама Оли подала все документы, необходимые для возмещения и восстановления жилья после войны, однако сейчас туда не планирует возвращаться.

Когда их эвакуировали, а потом, когда деоккупировали Ирпень, родители нашли в интернете фото дома, где было видно, что у них выбиты окна, типа стена завалена в сторону. Была надежда, что это просто-то прилетело и там вылетели стекла, но когда зашли туда, то там и живого места нет. Квартира прострелена танками насквозь, там упала крыша – это был последний этаж. Они подали все необходимые документы, все справки. Я сейчас помогаю другим людям с этим тоже разобраться. Смогут ли родители там жить – не знаю,

– говорит Цыбульская.

После того, как волонтеры с военными эвакуировали родителей из Ирпеня, мама и брат Оли уже побывали в квартире, чтобы забрать вещи. По словам певицы, возвращение в родной дом было болезненным для ее мамы.

"Мама рассказывала, что когда они вошли в квартиру, то у нее все "всплыло": как они лежали на полу без еды, без воды несколько дней, как боялись вставать, чтобы дойти до туалета. Ведь напротив их дома в парке стояли россияне. Она слышала, как бьют по дому, как тряслись стены, как "ходил" дом и звенели окна. Я не знаю, можно ли жить дальше в этом доме, поэтому увидим – пока какого-то решения у нас нет", – добавила звезда. .

Что чувствовала Цыбульская во время оккупации Ирпеня

Оля неоднократно делилась, какой ужас испытала, когда у нее не было связи с родителями. На тот момент ей показалось, что жизнь остановилась.

"Моя жизнь остановилась на 5 – 7 дней в тот момент, когда мои родители были в Ирпене в оккупации, и когда я не знала, живы ли они. Никто не знал: ни я, ни брат, потому что не было света, воды, не было связи на той территории, где была их квартира, которая сейчас разбомблена, уничтожена, они были в оккупации до последнего, и никто не мог сказать, живы ли они – туда не могли зайти ни волонтеры, ни военные. Мне кажется, я умерла, потому что у меня не было никаких эмоций, я сидела в углу, листала новости, постоянно пыталась кому-то дозвониться, что-то выяснить, прочесть какие-то телеграмм-каналы о происходящем. Это был момент остановки, окаменелости".

Интервью с Олей Цыбульской в видеоформате: видео 24 канала