Не прошло и месяца: Светлана Лобода впервые назвала Россию виновной в войне в Украине
Источник:инстаграм Светланы Лободы
Гастролерша Светлана Лобода годами строила карьеру в России, поэтому плакала из-за войны в Украине, но не называла страну, которая ее развязала. Певице понадобился месяц, чтобы заявить, что мирные люди гибнут от российских ракет.
Весь шоу-биз раздражало, что Светлана Лобода, заслуженная артистка Украины, со слезами обращалась к тем, "кто может остановить этот ужас, людей, которые вершат судьбы и могут сделать так, чтобы этот ад закончился". Как видим, ни слова о России, Путине и Кремле. Только через месяц она сменила риторику и впервые озвучила, кто вторгся в ее Родину.
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Светлана Лобода впервые обвинила Россию в войне в Украине
Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины,
– наконец-то написала Светлана Лобода.
"Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценой собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломать ни одной армии мира! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле", – эмоционально добавила звезда.Вероятно, Светлана Лобода поняла, что терять ей нечего. Она и так не угодила путинскому режиму и попала в список "неугодных" артистов . Музыкальный канал Ru.TV отказался от ее песен.
Светлана Лобода о родных под Киевом
Месяц назад, 24 февраля, Светлана Лобода заявляла, что война застала ее родных в Украине в селе под Киевом. В подвалах прятались ее папа, бабушки, дедушки, сестра, братья, тети и дяди. Как выяснилось, они все еще там.
Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слезы невозможно остановить,
– призналась гастролерша.
Скриншот из инстаграма Светланы Лободы
Примечательно, что Светлану Лободу поддержал даже украинский шоу-бизнес:
- ведущий Анатолий Анатолич: "Спасибо за смелость";
- режиссер и продюсер Олег Боднарчук оставил в комментариях эмоджи сердца.
Что украинский шоу-биз говорил о Светлане Лободе
- Телеведущая Катя Осадчая советовала ей выбрать – карьера или Родина, потому что "украинский паспорт нужно заслужить".
- Актрисе Ксении Мишиной стало стыдно, что она пародировала Лободу на шоу "Липсинг баттл".
- Певица Анастасия Приходько советовала коллеге "успокоить ботокс", который стал мигрировать в мозг. По ее мнению, таких "двож*пых" надо отрезать от Украины.
- Модель Дашу Астафьеву тоже возмущало, что Светлана Лобода "на каком-то птичьем языке сказала о маленьких людях" вместо того, чтобы признать, что Россия напала на Украину.
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Полный текст публикации Светланы Лободы:
Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не глупый сон и не сценарий в жанре антиутопии – это реальность, с которой невозможно смириться.
Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценой собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломит ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле!
Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в деревне. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слезы невозможно остановить. Самым большим физическим злом является смерть. Самым большим нравственным злом является война. Каким бы пугающим ни было наше сегодня, мир – это наше завтра!