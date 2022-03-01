В своем видеообращении Светлана Лобода расплакалась из-за того, что ее близкие и родные остались в Украине и страдают из-за обстрелов Киева. Однако она не вспомнила, кто виноват в обстрелах мирных жителей и не осмелилась признать, кто является агрессором.

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Ксения Мишина осудила Лободу

Об этом видеообращении лаконично высказалась украинская актриса Ксения Мишина. Звезда осудила столь неоднозначные высказывания.

Недавно мы снимали "Липсинг баттл" и я тебя пародировала. Сейчас мне стыдно,

– написала звезда в инстаграм-сториз.



Мишина осудила Лободу / Фото из инстаграм-сторез

Отметим, что Ксения Мишина также комментировала действия Президента Украины Владимира Зеленского. Она назвала его самым смелым лидером и восхитилась тем, что Зеленский постоянно включен в защиту государства.