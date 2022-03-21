Отметим, что до российско-украинской войны, когда шоу-бизнесы двух стран были тесно связаны между собой, многие российские артисты получали награды в Украине. Однако они не оправдали своего звания ни после начала войны в Донбассе, ни после полномасштабного вторжения России.

К слову Доска позора: блоггеры создали сайт с именами звезд, которые поддерживают Россию или умалчивают о войне

Также есть несколько "голубей мира" из Украины, которые закрывали глаза на агрессивные действия Кремля и продолжали гастролировать в России или Белоруссии. Сейчас они избрали позицию "отмолчания".

Поэтому Комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины лишить государственных наград и званий таких артистов:

Николая Баскова

Владимира Бортко

Василия Горелла

Филиппа Киркорова

Игоря Крутого

Каролины Куек (Ани Лорак)

Светланы Лободы

Таисии Повалий

В то время, когда настоящие артисти Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), некоторые продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или умалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины. Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально,

– говорится в заявлении народного депутата из фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.