Старше меня и не военный, – Наталья Могилевская впервые рассказала о любимом
Источник:"Факты ICTV"
Певица Наталья Могилевская встретила любимого в первые дни войны. Артистка очень ценит эти отношения, благодарит мужчину, что он постоянно рядом с ней.
Война – не помеха для любви. Многие семьи война сплотила, показала, что нет ничего более ценного, чем время с родными. Для Натальи Могилевской война еще и начала нового этапа в жизни.
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Наталья Могилевская рассказала о любимом
В первые дни войны артистка познакомилась с мужчиной, с которым продолжает строить отношения. Наталья не рассекречивает любимого, но поделилась несколькими деталями о нем. Мужчина продолжительное время жил в Соединенных Штатах Америки, а сейчас постоянно находится вместе с ней.
Теперь Могилевская ездит на концерты вместе с любимым, он оберегает ее. Артистка не уезжала из Украины, потому войну они переживают вместе дома.
Он старше меня. Он не военный, но мы познакомились в первые дни войны и увезли огромное количество детей, людей, мою сестру на 8 месяце беременности. Я расскажу историю нашего с ним знакомства, как только закончится война,
– поделилась Могилевская.
Ранее Наталья рассказывала, что рядом с избранником ей не страшна даже смерть.
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