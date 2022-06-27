Старше меня и не военный, – Наталья Могилевская впервые рассказала о любимом

Певица Наталья Могилевская встретила любимого в первые дни войны. Артистка очень ценит эти отношения, благодарит мужчину, что он постоянно рядом с ней.

Война – не помеха для любви. Многие семьи война сплотила, показала, что нет ничего более ценного, чем время с родными. Для Натальи Могилевской война еще и начала нового этапа в жизни.

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Наталья Могилевская рассказала о любимом

В первые дни войны артистка познакомилась с мужчиной, с которым продолжает строить отношения. Наталья не рассекречивает любимого, но поделилась несколькими деталями о нем. Мужчина продолжительное время жил в Соединенных Штатах Америки, а сейчас постоянно находится вместе с ней.

Теперь Могилевская ездит на концерты вместе с любимым, он оберегает ее. Артистка не уезжала из Украины, потому войну они переживают вместе дома.

Он старше меня. Он не военный, но мы познакомились в первые дни войны и увезли огромное количество детей, людей, мою сестру на 8 месяце беременности. Я расскажу историю нашего с ним знакомства, как только закончится война,

– поделилась Могилевская.

Ранее Наталья рассказывала, что рядом с избранником ей не страшна даже смерть.

Звездные семьи во время войны