Украинская певица Наталья Могилевская избегает конкретных ответов, касающихся ее личной жизни. Однако на днях она рассказала о любимом, поддерживающем ее во время войны.

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Наталья Могилевская о любимом

"Мы провели с ним все это время. Он ездит со мной по городам, защищает меня, ведь мы бываем даже там, где "исчезли" воинские части – они находятся под землей, а для врага их просто не существует. Под прицелом есть госпитали, где мы бываем. Вчера были в Запорожье, три концерта для военных медиков, переселенцев из Мариуполя", – поделилась исполнительница.

Он ездит со мной и защищает от всего. Мне с ним, как в песне – и смерть не страшна. Но я считаю, что во время войны все истории любви – не ко времени. И нашу историю мы расскажем наверняка после войны. Однако я очень благодарна ему за то, что он был со мной,

– добавила певица.

Отметим, что до войны Наталье Могилевской приписывали роман с бизнесменом Олегом Рыжовым. Однако, как заявляла звезда, они с ним только друзья.

Готова ли звезда усыновить ребенка

Наталья Могилевская также рассказала, что помогает деткам, живущим в детдоме в Умани. Она задумывается об усыновлении, но еще не готова об этом говорить.

"Мы уже "усыновили" 43 ребенка, они сейчас находятся в детдоме в Умани. Я там уже была несколько раз. Их эвакуировали дважды, эти дети испытали слишком много страданий. Когда я приезжаю к ним, они встречают меня с криками: "Мама!". Поэтому у меня 43 ребенка, которым мы даем все, что есть в наших силах – еду, одежду, лекарства, поддержку... Я с ними, безусловно, очень хотелось бы, но не знаю... Пока не об этом буду говорить", – сказала артистка.