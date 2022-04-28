Иракли приготовил для избранницы сюрприз. Он собрал друзей и родственников на горной вершине в Тбилиси, а также украсил локацию романтическими декорациями.

Смотрите также Экс-жене Дмитрия Ступки признались в США: Полина Логунова заинтриговала новым фото

Иракли Макацария обручился с любимой

Мужчина решился на ответственный шаг в жизни. Сначала влюбленные прошлись по коридору из воздушных шаров в виде сердца, а затем Иракли стал перед Лизой на колено и предложил ей выйти за него замуж. Девушка согласилась, от счастья оба не могли сдержать слез. Чичуа не ожидала, что Макацария сделает ей предложение. На лице девушки сияла искренняя улыбка, она была невероятно рада и растроганна таким поступком любимого.

Иракли Макацария признался Лизе Чичуа: смотрите видео онлайн

Для особенного вечера с любимым Лиза надела короткое платье насыщенного малинового цвета. Наряд имело пышную юбку и объемные рукава. Такой look соединила с черными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы она собрала в фирменный пучок, а на лице сделала макияж с насыщенной помадой на губах.



Иракли Макацария сделал предложение Лизе Чичуа / Скриншот инстаграм-сториз

История любви Иракли Макацария и Лизы Чичуа