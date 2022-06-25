Избранниц Надежды не публичный человек. Он работает в сфере, близкой к медицине. Через год отношений пара пережила много испытаний. Война сблизила их, Матвеева даже не представляла, что они могут стать столь близкими людьми.

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Надежда Матвеева о своем избраннике

Влюбленная познакомилась на вечеринке. От общей знакомой мужчина узнал, что Надежда работает телеведущей. И был ошеломлен, что женщине 53 года, ведь она выглядит гораздо моложе.

Его даже нет в соцсетях. Я вообще не могла представить, что буду вместе с этим мужчиной, потому что у нас большая разница в возрасте – он на 20 лет моложе. Я ведь с этим табу жила. Считала, что такие отношения бессмысленны. Мои стереотипы разрушены жизнью. Мы обсудили нашу разницу в возрасте, когда решили, что будем вместе жить и то, что это может теоретически повлиять на наши отношения. Да, это вызов для нас, но это прекрасно!

– поделилась ведущая.



Надежда Матвеева / Фото из инстаграмма телеведущей

Матвеева призналась, что родные не очень-то воспринимают ее нового избранника. Мама ведущей и ее сын Владислав от первого брака переживают, что любимый захочет воспользоваться ее популярностью. Однако звезда уверена, что это не так, потому что видит отношение любимого к ней, он отказывается от публичности.

Мама и сын его не слишком воспринимают. Наверное, эта близость, которая есть между нами, уже каким-то образом может не устраивать. Я теперь не только им принадлежу,

– призналась Надежда.

Отметим, Матвеева была дважды замужем, от первого мужа родила сына. В новые отношения она вступала холостой женщиной. Новый избранник знаменитости также имеет детей, однако пока не познакомил их из-за войны. Мужчина не скрывает, что хочет жениться на Надежде, но предложения с кольцом еще не было. Пара не будет организовывать громкую свадьбу, разве что вечеринку для родных и друзей.