Наталья Могилевская соединила атласное платье с кроссовками: фото весеннего образа
Накануне своего 45-летия певица Наталья Могилевская кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку, и обновила гардероб. Классические костюмы она заменила на короткие яркие наряды. Один из них артистка продемонстрировала на киевской набережной.
Источник:Инстаграм Натальи Могилевской
Наталья Могилевская устроила фэшн-съемку на Днепровской набережной. В кадре она появилась в оранжевом атласном платье в бельевом стиле. Изюминкой наряда за колено стал обольстительный разрез, благодаря которому певица продемонстрировала стройные подтянутые ножки.
К теме Юлия Санина поразила образом в кожаной куртке за 20 тысяч гривен
Поверх платья она надела светлый кардиган на пуговицах с яркими надписями и рисунками. Завершили look белые кроссовки и плетеная сумка с кожаной вставкой. Наталья Могилевская собрала волнистые волосы в низкий пучок и нанесла насыщенный макияж с темными тенями.
Для просмотра фото листайте вправо
На фото улыбающаяся звезда прогуливалась по набережной, однако подпись к кадрам была совсем не вдохновляющей. Она призналась, что из-за карантина и отсутствия концертов отошла от творчества и углубилась в свой внутренний мир.
"Кризис – это возможности, человек, который может и желает жить и выжить, найдет возможности в любых ситуациях, которые бы с ним не случились... Это время для того, чтобы обратить внимание на внутренний мир, в отношениях с семьей и с самим собой", – высказалась Наталья Могилевская.
Последние образы Натальи Могилевской:
- на концертах перед локдауном она появлялась в безупречном черном платье и в бордовом платье с глубоким разрезом;
- для съемки певица надевала платье карамельного цвета и кроссовки;
- один из карантинных уикендов знаменитость провела в косметической маске и с бокалом в руках.
Поделиться новостью