Накануне своего 45-летия певица Наталья Могилевская кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку, и обновила гардероб. Классические костюмы она заменила на короткие яркие наряды. Один из них артистка продемонстрировала на киевской набережной.

Наталья Могилевская устроила фэшн-съемку на Днепровской набережной. В кадре она появилась в оранжевом атласном платье в бельевом стиле. Изюминкой наряда за колено стал обольстительный разрез, благодаря которому певица продемонстрировала стройные подтянутые ножки.

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Поверх платья она надела светлый кардиган на пуговицах с яркими надписями и рисунками. Завершили look белые кроссовки и плетеная сумка с кожаной вставкой. Наталья Могилевская собрала волнистые волосы в низкий пучок и нанесла насыщенный макияж с темными тенями.

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На фото улыбающаяся звезда прогуливалась по набережной, однако подпись к кадрам была совсем не вдохновляющей. Она призналась, что из-за карантина и отсутствия концертов отошла от творчества и углубилась в свой внутренний мир.

"Кризис – это возможности, человек, который может и желает жить и выжить, найдет возможности в любых ситуациях, которые бы с ним не случились... Это время для того, чтобы обратить внимание на внутренний мир, в отношениях с семьей и с самим собой", – высказалась Наталья Могилевская.

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