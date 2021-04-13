Юлия Санина поразила образом в кожаной куртке за 20 тысяч гривен
На сцене фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина демонстрирует эпатажные дерзкие образы, а в повседневной жизни одевается просто и со вкусом. Певица продемонстрировала новый аутфит в гольфе и кожанке за 20 тысяч гривен.
Источник:инстаграм Юлии Саниной
В личном профиле с более полумиллионной аудиторией Юлия Санина похвасталась образом от украинского бренда Wildwood. Она объединила теплый красный гольф с белой кожаной курткой с серебристой фурнитурой, многочисленными карманами и ремешком.
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Стоимость стильной кожанки на официальном сайте составляет 720 долларов – 20 тысяч гривен. Однако не только брендовая одежда привлекла внимание фолловеров, но и безупречный вид лидера The Hardkiss. Она распустила и уложила ровно длинные волосы и нанесла легкий едва заметный макияж, накрасив только большие голубые глаза.
Дорогие образы украинских знаменитостей:
- на съемках шоу Тина Кароль появилась в голубом платье за 37 тысяч гривен от грузинского дизайнера Дэвида Кома;
- экс-участниця "Холостяка-11" Александра посетила вечеринку в обольстительном платье от OLYA MAK и с сумкой Louis Vuitton;
- певица Наталья Могилевская снималась в красном пальто за 60 тысяч гривен.
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