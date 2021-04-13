На сцене фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина демонстрирует эпатажные дерзкие образы, а в повседневной жизни одевается просто и со вкусом. Певица продемонстрировала новый аутфит в гольфе и кожанке за 20 тысяч гривен.

В личном профиле с более полумиллионной аудиторией Юлия Санина похвасталась образом от украинского бренда Wildwood. Она объединила теплый красный гольф с белой кожаной курткой с серебристой фурнитурой, многочисленными карманами и ремешком.

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Стоимость стильной кожанки на официальном сайте составляет 720 долларов – 20 тысяч гривен. Однако не только брендовая одежда привлекла внимание фолловеров, но и безупречный вид лидера The Hardkiss. Она распустила и уложила ровно длинные волосы и нанесла легкий едва заметный макияж, накрасив только большие голубые глаза.

Дорогие образы украинских знаменитостей: