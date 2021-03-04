Певица Наталья Могилевская впервые после введения карантина отправилась в концертный тур. Для долгожданного появления перед публикой она выбрала эффектный образ. Звезда появилась на сцене в роскошном бордовом платье с откровенным разрезом и оборками.

Первый концерт Натальи Могилевской состоялся в Полтаве. Она не скрывает, что за последний год соскучилась за публикой и живыми выступлениями. По словам артистки, поклонники встретили ее очень тепло.

Интересно Наталья Могилевская покорила образом в платье карамельного цвета и кроссовках: фото

"Было волнительно. И, знаете, я очень соскучилась по концертам, по этому приятному волнению перед выходом на сцену. Очень скучала по вашим сюрпризам. Спасибо, что пели вместе со мной! Спасибо, что не сдерживали эмоции и танцевали прямо под сценой", – поделилась эмоциями звезда.

Образ Натальи Могилевской

Для весеннего тура знаменитость подготовила сразу несколько эффектных концертных образов. На сцену она вышла в новом длинном платье бордового цвета из блестящей ткани. Роскошный наряд с глубоким разрезом до бедер позволил певице показать стройные подтянутые ножки. Изюминкой платья стал не только экстремальный разрез, но и многочисленные воланы от зоны декольте до подола и объемная конструкция на плече.

Концертный look Наталья Могилевская довершила серебристыми туфлями на устойчивых каблуках, массивными браслетами с камнями и кольцами. Волосы блондинка вложила в волнистую прическу и сделала насыщенный макияж с темными тенями и нежно-розовой помадой. К слову, певица выступала с микрофоном, стойку которого украсили красными розами, что безупречно гармонировало с ее изысканным аутфитом.