Народная артистка Украины Наталья Могилевская часто устраивает фэшн-съемки для которых подбирает стильные наряды. Для новой фотосессии звезда надела длинное платье карамельного цвета, которое соединила с брендовыми кроссовками.

После того как Наталья Могилевская перекрасилась в блондинку, съемок в ее жизни стало значительно больше. Она без устали демонстрировала эпатажные образы с яркими акцентами, однако теперь подобрала комфортный повседневный аутфит.

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Образ Натальи Могилевской

Перед камерой певица предстала в легком платье карамельного цвета с короткими рукавами. Наряд длины макси с пуговицами в зоне декольте фантастически подчеркнул талию звезды, а широкий низ добавил look легкости. Платье Наталья Могилевская скомбинировала со светлыми кожаными кроссовками итальянского бренда Max Mara.

Артистка сделала элегантную волнистую укладку, которая после кардинальной смены имиджа стала ее фирменной прической, и нанесла эффектный макияж с акцентом на глаза, подобрав тени карамельных оттенков. Безупречный образ она довершила массивным серебряным кольцом.

На одном из фото Наталья Могилевская позировала с метлой для пыли, отметив, что выходные начала с уборки. На другом кадре она предстала в небольшой комнате с роскошным интерьером и высказалась о популярной соцсети Clubhouse, которая стремительно набирает обороты.

"Это социальная сеть, которая ворвалась в мир недавно. Каждый, кто регистрируется, получает только два приглашения, которые может передать друзьям. Остальным вход закрыт. Сами понимаете, желающих много, а приглашений мало. Так что, встретимся в Clubhouse?"– написала звезда.