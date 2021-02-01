Даже на выходных у певицы Натальи Могилевской безумный график, однако она все же находит время для релакса даже в дороге. В роскошном авто звезда сфотографировалась в косметической маске и с бокалом в руках.

Источник: инстаграм Натальи Могилевской

Артистка подчеркнула, что важно наслаждаться даже обыденными вещами.

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В дороге Наталья Могилевская нашла время для бьюти-процедур. По заснеженной столице она передвигалась в дорогом авто с кожаным салоном и с серебряной косметической маской на лице. Путешествие певица разнообразила еще и коктейлем в стеклянном бокале.

Для насыщенного уикенда звезда выбрала стильный аутфит от итальянского Дома моды Fendi. На ней черные кожаные брюки свободного кроя и топ с V-образным вырезом. Зону декольте она украсила массивной цепочкой. Look Наталья Могилевская довершила меховым пальто кремового цвета и черными туфлями на массивной подошве, которые надела несмотря на снежную погоду. Хоть на лице звезды была косметическая маска, она не забыла о стильном аксессуаре – брендовых солнцезащитных очках.

Круто, когда умеешь сделать праздник даже из обычных вещей и не ищешь оправданий,

– прокомментировала кадр певица.



Наталья Могилевская / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya